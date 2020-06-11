Пополнение в зоопарке Мариуполя: Родились львенок, медвежонок и еноты (Фото, видео)

В Мариуполе в «Парке дикой природы» весной и в начале лета родились малыши. Об этом рассказал директор зоопарка Савелий Вашура, передает «MRPL.city».

По словам руководителя парка, в этом сезоне бум рождаемости не наблюдался, но зоопарк пополнился медвежонком, тремя крошками-енотами и другими зверями. Совсем недавно на свет здесь появился львенок, которого мать охотно выводит на прогулку, хотя малыш едва стоит на лапках.

«Родился львенок 1 июня, имя еще не дали – слишком мал. Обычно львица не выносит котенка на свет так рано, но кто их, зверей, поймет! Может, перед "мужем" похвастаться решила. Гуляют на солнышке, играют», – говорит Савелий Вашура.

Родители новорожденного львенка – Багира из Новомосковска и Барон из Гениченска, – стали родителями не впервые. Сейчас в зоопарке всего насчитывается 9 львов. Как уточнил директор «Парка дикой природы», когда львенок подрастет, он может отправиться жить в другой зоопарк, если владельцы предложат равноценный обмен.

Напомним, «Парк дикой природы» в Мариуполе расположен в пойме реки Кальчик , включает в себя самый крупный в регионе зоопарк, комфортную пикниковую зону, обустроенную детскую площадку. Зоопарк с первых же дней после своего открытия стал излюбленным местом отдыха для взрослых и детей.