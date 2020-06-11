Наркотики – на втором месте: В Донецке назвали «лидера» среди уголовных преступлений

В неподконтрольном украинской власти Донецке в рамках «уголовных производств» больше всего лиц «осуждены» за кражу. Об этом в интервью местной газете рассказал «председатель Ворошиловского межрайонного суда Донецка» Артем Сытенко.

Он уточнил, что сейчас деятельность «Ворошиловского межрайонного суда» распространяется на все центральные районы Донецка – Ворошиловский, Киевский и Калининский.

За 2019 год было принято 1 100 «уголовных дел» и 247 «уголовных материалов» – их доля среди всех производств составляет 9% (84% всех производств – это гражданские материалы и дела).

Из 1 347 «уголовных производств» 2019 года на данный момент рассмотрено лишь 66% (657 «уголовных дел» и 231 материал). «Приговоры» вынесены по 554 делам в отношении 644 лиц, из них 265 содержатся под стражей.

«Наибольшее количество лиц было осуждено приговорами по статье 164 УК ДНР ("Кража") – 214 лиц, из них 113 – к наказанию в виде лишения свободы. Далее идут дела о наркотиках и другие», – сказал Сытенко.

Он отметил, что сейчас у них очень большая нагрузка. Потому что в «суде» работают лишь 8 «судей». По результатам 2019 года на каждого «судью» пришлось: в год – по 1 733 дел и материалов всех направлений, в месяц – по 158 дел и материалов.

Как сообщалось ранее, в Донецке «осудили» коллекционера за продажу оружия подразделения SS Третьего Рейха.