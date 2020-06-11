Экс-командир батальона «ДНР» стал помощником «президента» Абхазии

Экс-командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба (позывной «Абхаз»), воевавший в «ДНР», назначен помощником «президента» непризнанной «республики» Абхазии. Об этом сегодня, 11 июня, сообщается на сайте главы Абхазии.

Уточняется, что соответствующее распоряжение Аслан Бжания («президент» Абхазии) подписал 9 июня. «Абхаз» будет отвечать за международные связи.

Авидзба заявил, что его новая должность не повлияет на отношение к «ДНР» «Наоборот, она только сблизит нас, поскольку обе республики уже давно помирились у меня в сердце», – сказал он.

«Абхаз» намерен стать «мостом», который соединит Абхазию и «ДНР».

Напомним, что Ахра Авидзба родился 27 января 1986 года в Сочи. Первоначально участвовал на стороне Абхазии в вооруженный конфликте в Грузии 1992-1993 годов. Дважды неудачно баллотировался в абхазский «парламент». Затем в 2008 году отправился в Южную Осетию для участия в вооруженном конфликте на стороне непризнанной «республики».

Летом 2014 года уехал в «ДНР», собрав отряд из 20 человек. 27 июля 2014 года вступил батальон «Оплот», возглавляемый тогда Александром Захарченко. Затем «Абхаз» создал и возглавил батальон «Пятнашка», в состав которого входили осетины, азербайджанцы, армяне, грузины и абхазцы. Участвовал в боях в районе Саур-Могилы, в Иловайске, Дебальцево и в Донецком аэропорту.

«Если супермаркет "Метро" грабили люди Захарченко, то "Абхаз" захватывал офисы Киевского района Донецка, автомобили, поселок Октябрьский, то есть все то, что находилось вблизи ДАП. Захватывал дома состоятельных людей, автомобили, захватил несколько элитных домов на побережье Азовского моря. Награбленное вывозилось на территорию России. Домами пользовались, а потом также грабили. Именно "Абхаз" дал указ расстреливать инкассаторские машины ПриватБанка, УкрСиббанка и Нацбанка, и убивать инкассаторов. По приказу мародера было похищено более 40 микроавтобусов из банков на территории Донецкой области, ограблены филиалы киевских банков. Ахра лично участвовал в похищении людей в Донецке и области и пытал их с целью выкупа», – сообщает «Патриот Донбасса».

Авидзба дважды женат. Вторая жена – Юлия Овчаренко из Донецка, с которой «Абхаз» познакомился в сентябре 2014 года. Отец пятерых сыновей, в том числе, двое от первого брака.

В открытых источниках говорится, что двоюродный брат Ахры Авидзба – 38-летний Алхас (Хасик) – известный в Абхазии «вор в законе». 22 ноября 2019 года был убит в Сухуме (столица Абхазии). Убийство Алхаса и еще двоих человек, в котором обвинили сотрудника охраны «президента» «республики», привело к массовым протестам, отставке глав «МВД» и «прокуратуры» Абхазии, а затем и «президента».