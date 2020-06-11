Работали на разведку РФ: Двое жителей Луганины подозреваются в госизмене

Двое жителей Луганской области подозреваются в государственной измене, а сотрудник спецслужбы Российской Федерации – в подстрекательстве к ее совершению. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, сотрудник разведывательного центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 2017-2018 годах завербовал двух жителей неподконтрольной Украине части Луганщины.

Под руководством спецслужбы России они организовали разветвленную информаторскую сеть преимущественно в прифронтовых населенных пунктах Луганщины. При участии местных жителей собирали разведданные о местах дислокации, маршрутах, численности и вооружении подразделений Вооруженных сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил.

«Сведения военного характера использовались представителями иностранной организации для проведения подрывной деятельности против Украины и нанесения вреда ее национальным интересам», – говорится в сообщении.

В итоге, двум гражданам Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), а гражданину РФ – сотруднику спецслужбы РФ – в подстрекательстве к ее совершению по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст.27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины).