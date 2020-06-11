Вопреки запретам: На Луганщине стартовал купальный сезон (Видео)

После прохладного и дождливого начала лета в течение последней недели в Луганской области температура держится +35 в тени. Жители направились на отдых на водоемы.

В ставке Северодонецка купаются не все, по большей мере – загорают. «Не радужная перспектива охладиться. Вода грязная, воды – по колено. Не очень приятно», – делится местная жительница Наталья.

Наиболее смелые – окунаются. Среди них много ребятни.

При этом купальный сезон в регионе официально еще не начался. Поэтому дороги на пляжи закрыты шлагбаумами, на которых установлены предупреждающие таблички. Спасительные посты – пустые, но правоохранители иногда наблюдают за отдыхающими.

Из-за отсутствия контроля отдыхающие почти не придерживаются карантинных правил. На пляже в Северодонецке только одна женщина была в защитной маске.

Местные власти ни одного из населенных пунктов Луганщины еще не обращались к эпидемиологам, чтобы продемонстрировать подготовленные по нормам пляжи. Воду также еще никто не проверял – насколько она пригодна для купания.

«На сегодняшний день вопрос готовности пляжей в Луганской области только изучается. Еще ни один пляж не имеет разрешения для функционирования. При этом водоемы могут быть опасными, если в них попадет вирус холеры», – говорит замдиректора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов.

На парковке возле побережья в Рубежном тоже много машин, несмотря на рабочий день. Кто-то приезжает сюда на велосипеде, а кто-то приходит пешком. Здесь пляж оборудовал один из местных заводов. На берегу работает и спасатель. «Люди обращаются. Но, в основном, это царапины, мелкие повреждения. Помогаем, обрабатываем раны. А так, все хорошо», – говорит он.

На пляжах некоторые придерживаются дистанции. Но чем жарче становится на улице, тем людей у водоемов больше. И про правила карантина многие забывают.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»