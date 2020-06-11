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COVID-19 на Донетчине: 12 заразились и 8 выздоровели (Карта)

11.06.20 23:54
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За сегодня, 11 июня, в Донецкой области зарегистрированы 12 новых инфицированных COVID-19, а также 8 – выздоровевших. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы:

  • в Славянске (47 летняя женщина);
  • в Мариуполе (35-летний житель Одесской области, который находится в командировке в Мариуполе);
  • в Лиманской ОТГ (56-летняя женщина);
  • в Славянском районе (мужчина и женщина в возрасте по 49 лет и 19-летний юноша);
  • в Краматорске (две женщины – 29 и 55 лет);
  • в Селидово (50-летний мужчина);
  • в Украинске (40-летний мужчина);
  • в Константиновке (8-летний мальчик);
  • в Покровском районе (69-летняя женщина).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 281 случаев COVID-19, их них:

  • летальных случаев – 6;
  • выздоровели – 138 человек;
  • на лечении – 137 человек.

Примечание: в инфографике количество инфицированных в Мариуполе указано с учетом 3-х жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 июня в Украине коронавирусом заболели 29 070 человек (13 141 пациент выздоровел, 854 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 54 заболевших СOVID-19 (45 – выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 755 случаев заболевания коронавирусом (выздоровели – 192 человека, летальных случаев – 32). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровели 357 человек, летальных случаев – 9).

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