Хотят премиум-класса: В «ДНР» показали, как изготавливают «сувенирку» (Фото)

В «ДНР» сейчас растет спрос на «идеологическую» сувенирную продукцию премиум-класса. Об этом рассказал директор местного рекламного агентства «Продвижение» Реклам Головин.

Данное агентство основное в «республике» и ориентировано на «госзаказ».

Изготавливают флаги, кружки, футболки, различные наклейки, магниты и пр.

«Патриотическая продукция у нас присутствует. Основной ее заказчик – государственный. Мы работаем как по госзаказу, так и по частной инициативе государственных предприятий. Также много идет на подарочную сувенирную продукцию. И надо сказать, что в последнее время увеличился спрос на качественную сувенирку. Больше требуют изделий премиум-класса», – сказал Головин.

«Сувенирка» с символикой «ЛНР» или «ДНР» – это сегодня выгодный бизнес, эту продукцию хорошо покупают. Ее можно купить как в обычных торговых точках и на рынках, так и в специализированном магазине «Донецкий сувенир» на бульваре Пушкина. В довоенное время в этом здании работал магазин по продаже атрибутики ФК «Шахтер», а в конце 2018 года помещение видоизменили и открыли точку по продаже российской и «республиканской» сувенирной продукции.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube