Не несите бред, противно слушать: В Донецке обсуждают новое граффити про Донбасс и Россию (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на плитах набережной Кальмиуса появилось новое граффити. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
«Граффити с девизом, отражающим единение Донбасса с Россией, появилось сегодня (11 июня – ред.) в Донецке. На бетонных плитах набережной реки Кальмиус со стороны бульвара Шевченко художники нанесли новое граффити в виде надписи "Донбасс – это Россия!". Буквы нанесены в цветах триколора Российской Федерации», – уверяют в «ДНР».
«Композиция приурочена к дню России, который в этом году республика отметит как официальный праздник», – добавляют в «республике».
Надпись заметили и местные жители. Ее оживленно обсуждают в соцсетях.
В частности, некоторые дончане одобрили появление граффити, но таких нашлось всего двое:
- Олег: «Россия, вперед!»;
- Елена: «Ура!».
При этом очень многие местные жители отмечают заезженность темы, пишут о том, что России Донбасс не нужен:
- Яна: «Да нафиг не нужен Донбасс России! Не несите бред, противно слушать»;
- Слава: «Мы России на**й не нужны»;
- Анатолий: «И что? Мы от надписей Россией стали?»;
- Влад: «А Россия знает об этом?»;
- Инночка: «Бред. Достали за 6 лет! Раньше было лучше. Мы могли проехать без всяких БП в любую точку Украины! И дальше. Без всего. Загран для России не нужен, для Казахстана также. И аэропорт был в порядке, и город»;
- Сергей: «Россия развалила весь Донбасс».
Жители Донецка называют граффити пропагандой:
- Евгений: «И что это дает? Раньше красивые рисовали граффити, а сейчас просто пропаганда»;
- Инга: «Давайте, наконец, признаем, что мы в ж*пе, как ее ни назови»;
- Коля: «Бред бредовый... Можно хоть все стены расписать триколором российским, но от этого Россия не придет. А даже если предположить, чисто гипотетически, что может быть когда-нибудь станем частью РФ – такой частью, недоразвитой, никому не нужной, убыточной, депрессивной. А в Украине Донбасс был промышленным регионом, достаточно развитым во всех отношениях».
Также люди говорят о том, что «власти» должны облагородить реку, почистить прибрежные участки, вместо того, чтобы направлять усилия на граффити:
- Вадим: «Камыш вокруг реки нужно весь порубить, вонь, ил и т.д. Никому нафиг не нужно»;
- Дмитрий: «Граффити наше все»;
- Татьяна: «А ничего, что в них утки живут и разные птицы? Вонь не от камышей, а от того дерьма и прочих "радостей жизни", которые гуляющие в воду сбрасывают».
Пользователи соцсетей пишут и о развешенных всюду флагах:
- Юрий: «Флажки нацепили везде, а толку то от этого, как дети в детском саду, ей богу»;
- Коля: «Ну да, пару дней назад женщину арестовали за то, что сняла со своего балкона российский триколор».