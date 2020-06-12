Не несите бред, противно слушать: В Донецке обсуждают новое граффити про Донбасс и Россию (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на плитах набережной Кальмиуса появилось новое граффити. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Граффити с девизом, отражающим единение Донбасса с Россией, появилось сегодня (11 июня – ред.) в Донецке. На бетонных плитах набережной реки Кальмиус со стороны бульвара Шевченко художники нанесли новое граффити в виде надписи "Донбасс – это Россия!". Буквы нанесены в цветах триколора Российской Федерации», – уверяют в «ДНР».

«Композиция приурочена к дню России, который в этом году республика отметит как официальный праздник», – добавляют в «республике».

Надпись заметили и местные жители. Ее оживленно обсуждают в соцсетях.

В частности, некоторые дончане одобрили появление граффити, но таких нашлось всего двое:

Олег: «Россия, вперед!»;

Елена: «Ура!».

При этом очень многие местные жители отмечают заезженность темы, пишут о том, что России Донбасс не нужен:

Яна: «Да нафиг не нужен Донбасс России! Не несите бред, противно слушать»;

Слава: «Мы России на**й не нужны»;

Анатолий: «И что? Мы от надписей Россией стали?»;

Влад: «А Россия знает об этом?»;

Инночка: «Бред. Достали за 6 лет! Раньше было лучше. Мы могли проехать без всяких БП в любую точку Украины! И дальше. Без всего. Загран для России не нужен, для Казахстана также. И аэропорт был в порядке, и город»;

Сергей: «Россия развалила весь Донбасс».

Жители Донецка называют граффити пропагандой:

Евгений: «И что это дает? Раньше красивые рисовали граффити, а сейчас просто пропаганда»;

Инга: «Давайте, наконец, признаем, что мы в ж*пе, как ее ни назови»;

Коля: «Бред бредовый... Можно хоть все стены расписать триколором российским, но от этого Россия не придет. А даже если предположить, чисто гипотетически, что может быть когда-нибудь станем частью РФ – такой частью, недоразвитой, никому не нужной, убыточной, депрессивной. А в Украине Донбасс был промышленным регионом, достаточно развитым во всех отношениях».

Также люди говорят о том, что «власти» должны облагородить реку, почистить прибрежные участки, вместо того, чтобы направлять усилия на граффити:

Вадим: «Камыш вокруг реки нужно весь порубить, вонь, ил и т.д. Никому нафиг не нужно»;

Дмитрий: «Граффити наше все»;

Татьяна: «А ничего, что в них утки живут и разные птицы? Вонь не от камышей, а от того дерьма и прочих "радостей жизни", которые гуляющие в воду сбрасывают».

Пользователи соцсетей пишут и о развешенных всюду флагах: