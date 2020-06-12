Это уже последний отчаянный крик: На Донетчине протестуют горняки шахты «Краснолиманская» (Фото)

На Донетчине продолжается протест горняков шахты «Краснолиманская» (г. Родинское, подчинен Покровскому горсовету) с требованием о выплате задолженности по зарплате.

На территории шахты – много людей: работников и правоохранителей. В холле административно-бытового комплекса – также скопление людей. Привычные фразы о задолженности, усталости от безнадежности.

«Будем отстаивать свои деньги, нам 7 месяцев уже не платят зарплату. Уголь уходит – денег нет», – рассказал один из протестующих.

«Семьи голодные… Как можно было терпеть до этих пор. Это уже последний отчаянный крик», – поделился другой протестующий.

Участники протеста создали забастовочный комитет, который высказал недоверие действующему руководству шахты.

В качестве группы поддержки к краснолиманцам приехали гости с Волыни, которые рассказали о своем опыте наведения порядка на предприятии.

На «Краснолиманскую» приехал и глава областной полиции Николай Семенишин. Правоохранитель пообщался с протестующими и представителями руководства шахты.

Заместитель генерального директора по капстроительству ГП «УК "Краснолиманская"» Анатолий Руденко детально рассказал о том, как предприятие жило и как существует сейчас. «Наш основной потребитель – это компания "Центрэнерго". Оно начало покупать угли российские… ТЭС не работали, уголь не сжигался на теплоэлектростанциях. Внутренний рынок продажи угля в Украине был разрушен. Вот та ситуация, которая сейчас складывается на нашем предприятии, на соседних предприятиях – основная причина, это та, что я назвал. Просто полностью обрушился рынок продажи угля внутри Украины», – сообщил Руденко.

По его словам, среди протестующих – не все являются сотрудниками предприятия.

Шахтеры, в свою очередь, говорили о том, что каждому горняку нужна зарплата. Поэтому настроены бороться за свои права до последнего. А их волынские друзья в подтверждение серьезных намерений разбили палатку.

Ранее сообщалось, что работники госшахты «Краснолиманская» почти полгода не получают заработную плату. В феврале горняки в знак протеста приковали себя к канистрам с бензином у здания городской администрации. Но задолженность по зарплатам до сих пор не погашена. 4 июня шахтеры «Краснолиманской» перекрывали трассу Покровск – Доброполье в районе города Родинское (Донецкая обл.). 11 июня протестующие шахтеры «Краснолиманской» ворвались на предприятие.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телекомпании «Орбита»