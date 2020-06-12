Ляшко объяснил коронавирусный антирекорд в Украине

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом в стране «устранением очереди» из тест-образцов во Львовской и Волынской областях. Об этом он сказал в эфире радио НВ.

«Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней, – передавали в другие лаборатории, чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра"», – сказал Ляшко.

По словам Виктора Ляшко, самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области. Сейчас там ожидают проверки 2 тыс. образцов крови на наличие COVID-19, которые должны быть «сегодня или завтра утром» (11-12 июня, – ред.) доставлены в Национальную референс-лабораторию.

Сейчас в Украине проводятся от 10 тыс. до 12 тыс ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 тыс. тестов по методу иммуноферментного анализа, отметил Ляшко.