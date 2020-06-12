При участии несовершеннолетнего: На Луганщине семью подозревают в убийстве

На Луганщине взяли под стражу семью, которая подозреваются в умышленном убийстве при участии несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Под процессуальным руководством отдела ювенальной юстиции прокуратуры Луганской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства, совершили трое граждан, в том числе 16-летний парень», – говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что 8 июня в Северодонецке указанные люди убили знакомого мужчину.

«После нанесения потерпевшему многочисленных телесных повреждений в различные части тела, несовершеннолетний по указанию своей матери лишил последнего возможности передвижения, связав тканевой веревкой область шеи, туловище, верхние и нижние конечности. По заключению судебно-медицинской экспертизы, основной причиной смерти потерпевшего стала механическая асфиксия – удушение. С целью сокрытия особо тяжкого преступления злоумышленники оставили вещественные доказательства, которые непосредственно подтверждают причастность к убийству, в лесополосе», – отметили в пресс-службе.

Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

11 июня Северодонецким городским судом к супругам и несовершеннолетнему применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Выясняются все важные в уголовном производстве обстоятельства. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Луганской области.