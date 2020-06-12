COVID-19: За сутки в Украине заболели 683 человека

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 683 человека. Из них 152 ребенка и 73 медработника. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 683 человека. Из них 152 ребенка и 73 медработника. Были госпитализированы 130 человек. Зафиксированы 16 летальных случаев. При этом выздоровели 426 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 29753 человека. Из них 2244 ребенка и 5322 медработника. При этом в целом выздоровели 13567 человек. Летальных случаев 870», – сообщил министр.

Степанов также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской области (112), г. Киев (95) и Винницкой области (81).

Отметим, что по данным Минздрава по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 279 случаев COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 281), в Луганской – 54.