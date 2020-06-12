Сводка из зоны ООС за 11 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 16 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 2-е украинских военных были ранены, еще один военный получил боевые травмы. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Марьинки – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Новомихайловки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Гнутово – из минометов калибром 82 мм;

неподалеку Новотроицкого – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Чермалыка – из снайперского оружия.

У Павлополя НВФ использовали БПЛА для сброса гранатометного выстрела и минометы калибром 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы по оборонным укреплениям украинских воинов:

неподалеку Орехово – из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у хутора Вольный (Золотое-4) – из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Крымского – из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на подступах к Новоалександровке и Луганскому – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток противник в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелял из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов украинские опорные пункты недалеко от Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по украинским позициям у Верхнеторецкого НВФ применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 5 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 24 единицы. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Обстрелам на донецком направлении подвергся район поселка шахты "Трудовская"; на горловском направлении – районы поселков шахты 6/7 и Доломитное; на мариупольском направлении – окрестности села Нововыбоево».

В «ДНР» также сообщают, что «украинские войска сегодня утром обстреляли из миномета поселок Озеряновка на юго-западной окраине Горловки. Выпущено 10 мин калибром 82 мм».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.