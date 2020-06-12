Подрыв автомобиля сотрудника СБУ в Мариуполе: Начато специальное досудебное расследование в отношении организаторов

Начато специальное досудебное расследование в отношении организаторов подрыва автомобиля сотрудника СБУ в марте 2017 года в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что Жовтневым районным судом Мариуполя удовлетворено ходатайство прокуратуры Донецкой области по осуществлению специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении 2 представителей незаконного вооруженного формирования (НВФ) РФ «ЦСО МГБ ДНР», которые обоснованно подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст.27, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 (участие в террористической организации, террористический акт, незаконное обращение с взрывчатыми веществами и изготовление взрывных устройств, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что указанные лица, находясь на руководящих должностях в незаконных вооруженных формированиях, контролируемых РФ, умышленно, с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения организовали совершение террористического акта на территории г. Мариуполя», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе также напомнили, что 31 марта 2017 года в результате подрыва автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado» погиб сотрудник Управления СБУ в Донецкой области А.И. Хараберюш.

«Кроме того, подозреваемые участвовали в подготовке к совершению террористических актов в г. Мариуполе и г. Северодонецке Луганской области, которые были предупреждены сотрудниками СБУ, а также организовали незаконное изготовление самодельных взрывных устройств», – проинформировали в прокуратуре Донецкой области.

Досудебное расследование осуществляется Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.