В ВСУ за сутки зафиксировали 6 случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрированы 6 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«Из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 1 военнослужащий, изолятор воинской части Киевской области – 1 военнослужащий и Днепропетровская городская клиническая больница – 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», – говорится в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 3 человека.

«Волынская область – 2 военнослужащих и Львовская область – 1 работник ВС Украины. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», – рассказали военные медики.

Всего, по состоянию на утро сегодняшнего дня, в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 160 человек. За время пандемии выздоровели 163 человека, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 526 человек. У 51 военнослужащего изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.