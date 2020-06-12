ВНО-2020: Будут ли делать экспресс-тесты на коронавирус на входе и как будет проходить тестирование

К ВНО-2020 подготовлены свыше 5 тыс. пунктов тестирования по всей стране. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, сообщил в ходе брифинга об условиях проведения ВНО-2020 и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко.

По его словам, подготовлены 5 188 пунктов тестирования, в которых будет 82 890 аудиторий по всей стране. «Именно в этих аудиториях, в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача, и будут обеспечены все необходимые условия, чтобы наши дети чувствовали себя не просто комфортно, а в безопасности. И это даст им возможность успешно пройти тестирование», – сообщил Валерий Бойко.

Он также отметил, что задания тестов были переведены на языки национальных меньшинств. «Хочу заверить представителей всех национальных громад, что их дети, если они учились на украинском, русском, венгерском, румынском, молдавском, польском языках, получали полное общее среднее образование, все они в аудиториях получат тестовые тетради, переведенные на язык того или иного национального меньшинства», – сообщил и.о. директора УЦОКО.

Валерий Бойко напомнил, что 15 и 17 июня пройдет пробное ВНО. Основная сессия начнется 25 июня тестом по математике, а закончится 17 июля тестом по химии.

Для безопасного проведения пробного оценивания региональные центры закупают санитайзеры, жидкое мыло, бумажные полотенца, антисептики. Средства индивидуальной защиты (маски, халаты, пирометры, резиновые перчатки) для пунктов тестирования будут закуплены за счет областных госадминистраций, а также партнеров Украинского центра оценивания качества образования.

По словам Бойко, участников ВНО к месту проведения тестирования будут подвозить – в обязательном порядке, и эта процедура (обеспечение автотранспорта и подвоз к пунктам тестирования) возлагается на местные власти.

Экспресс-тесты на коронавирус в случае выявления у участника повышенной температуры (выше 37,2) проводиться не будут. «Быстрых тестов в пункте не будут делать, потому что обеспечить такое количество пунктов тестирования специалистами, которые способны правильно сделать экспресс-тестирование, сейчас невозможно», – сообщил и.о. директора УЦОКО.

Чтобы человек с повышенной температурой смог пройти тестирование, ему необходимо взять справку от врача о том, что имеется заболевание, симптомом которой является субфебрильная температура.

Каждый участник должен прийти в своей маске – согласно масочному режиму, который в Украине не отменили. Также в пунктах тестирования закуплены маски, которые будут выдаваться участникам. Их количество рассчитывалось исходя из числа участников и с запасом в 20%.

Напомним, 9 июня начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», через которые абитуриенты из «Л-ДНР» и аннексированного Крыма могут поступать в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Также сообщалось, что на основную сессию внешнего независимого оценивания зарегистрировались почти 380 тыс. участников.