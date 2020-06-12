На Донетчине начальницу отдела налоговой поймали на взятке

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в г. Краматорске, задержали заместителя начальника управления – начальника одного из отделов Волновахско-Мангушского управления Главного управления ГНС в Донецкой области и ее посредницу после получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба ГБР.

В пресс-службе отметили, что по предварительной информации, налоговик требовала и получила от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 20 тыс. грн. За деньги чиновник обещала не препятствовать работе предпринимателя и «не замечать» вероятных нарушений налогового законодательства. Неправомерную выгоду предприниматель должен был передать через «доверенное лицо» – бывшую сотрудницу налоговой.

«11 июня 2020 года следователи ГБР задержали сотрудницу налоговой и ее посредницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей», – отметили в ГБР.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.