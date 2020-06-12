Луиш Каштру: Год в «Шахтере»

12 июня 2019 года главным тренером «Шахтера» стал Луиш Каштру. Португалец – 33-й наставник в клубной истории. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

На сегодня с Луишем во главе «горняки» провели 36 матчей, в которых добились 24 побед. По 6 завершились вничью и выигрышами соперников. Общая разница забитых и пропущенных мячей: 82–40.

«Шахтер» с большим отрывом лидирует в чемпионате Украины и находится в двух шагах от досрочного завоевания титула. В УПЛ у команды 25 поединков: 21 победа, 2 ничьи и 2 поражения (65–18). В еврокубках у «оранжево-черных» 9 игр: 3 победы, 4 ничьи и 2 поражения.

В текущем сезоне Луиш Каштру задействовал 29 игроков. Из них 10 – младше 22 лет: Анатолий Трубин, Додо, Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Тете, Фернандо, Даниил Сикан.

При нынешнем тренерском штабе за «Шахтер» начали выступать Даниил Сикан, Евгений Коноплянка и Артем Бондаренко. Ждут своего шанса Владислав Вакула и Витао. Все остальные дебютировали в предыдущих сезонах.