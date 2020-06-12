На Луганщине назвали количество выздоровевших от COVID-19 (Карта)

За последние сутки в Луганской области снова не выявили ни одного нового случая инфицирования COVID-19, и это уже 4-й день подряд без регистрации новых случаев заболевания. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки вирусологической лабораторией исследованы методом ПЦР 8 подозрительных на коронавирусную инфекцию случаев заболеваний жителей Луганской области. Ни один из них не подтвержден. Выписан из стационара (г. Старобельск) с выздоровлением один житель Новопсковского района. Продолжают лечение 8 человек, 2 – стационарно, 6 – амбулаторно», – сообщают в центре.

Всего зафиксированы 54 случая COVID-19, 46 человек выздоровели.