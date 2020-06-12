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Коронавирус в «ДНР»: Умерли еще 3 человека

12.06.20 11:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 22 новых случая заражения COVID-19, 3 человека умерли. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 11 июня исследованиям, выявлены 22 новых случая заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования – 4 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

«Зарегистрированы 3 летальных случая – мужчина в возрасте 63 лет и женщины в возрасте 68 и 74 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 12 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 797:

  • на лечении – 554 пациента,
  • выписаны – 208 человек,
  • летальных случаев – 35.

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