Коронавирус в «ДНР»: Умерли еще 3 человека

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 22 новых случая заражения COVID-19, 3 человека умерли. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 11 июня исследованиям, выявлены 22 новых случая заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования – 4 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

«Зарегистрированы 3 летальных случая – мужчина в возрасте 63 лет и женщины в возрасте 68 и 74 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 12 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 797: