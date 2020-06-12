Новостройки площадью 70-80 кв. м: На Луганщине построят городок для переселенцев

Вблизи Северодонецка в следующем году появится городок для переселенцев. Об этом сегодня, 12 июня, заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба администрации.

Сергей Гайдай озвучил проблематику людей, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц. «Я постоянно получаю множество вопросов на тему ВПЛ. В ближайшее время мы получим проект двух домов на 45 квартир в Кременной. Там должны жить и люди с инвалидностью, и медработники, и военнослужащие, и внутренне перемещенные лица, и деятели культуры, а также педагоги», – отметил глава области.

«Я не хочу, чтобы люди уезжали с Луганщины, хочу, чтобы специалисты оставались здесь! Поэтому мы должны сделать условия труда и быт этих людей комфортными», – добавил он.

Председатель облгосадминистрации добавил, что сейчас один судебный процесс вокруг скандальных домов в Рубежном уже выигран. Он пообещал, что эти объекты будут все же достроены.

Также Сергей Гайдай сообщил, что существует довольно амбициозный проект совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Так, существует план по строительству небольшого городка вблизи Северодонецка, где будут возведены домики площадью 70-80 кв. м. Эти новостройки будут рассчитаны исключительно на переселенцев из временно оккупированных территорий. По словам Сергея Гайдая, реализация этого проекта начнется в следующем году.