Покровск переходит на почасовую подачу воды: Причина

Покровск (Донецкая обл.) переходит на почасовую подачу воды. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Покровскводоканал», передает телеканал «Капри».

На предприятии такие действия поясняют тем, что в летние месяцы увеличивается потребление воды жителями, и как следствие – некоторые районы города остаются без водоснабжения.

Увеличить подачу воды на город невозможно из-за ее дефицита в регионе. В связи с этим водоснабжение в городе будет осуществляться с 5:00 до 10:00 утром и с 17:00 до 22:00 вечером.

Также отмечается, что задолженность «Покровскводоканала» перед коммунальным предприятием «Компания "Вода Донбасса"» составляет более 108 млн грн.