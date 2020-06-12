Продолжают прибывать люди: В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская»

Сегодня, 12 июня, по состоянию на 11:00, на КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» продолжили прибывать люди, которым необходимо попасть на временно неподконтрольную украинским властям территорию Украины для решения проблем социально-гуманитарного характера. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На КПВВ «Марьинка» ожидали пересечения 2 автомобиля и 10 пешеходов, а перед КПВВ «Станица Луганская» находились более 20 человек.

«Отметим, что с начала восстановления пропуска никто из людей так и не смог пересечь линию разграничения. Гуманитарные дорожные коридоры остаются заблокированными оккупантами», – констатировали в Госпогранслужбе.

В ведомстве также добавили, что двое граждан, которые проследовали вчера в сторону неподконтрольного украинским властям Донецка, на контролируемую территорию не вернулись, как и перед этим еще 4 женщины.

«Подтверждения, что эти граждане попали на оккупированную территорию, пока нет. Однако, с их слов было известно, что они собирались находиться перед позициями оккупантов, пока не решат вопрос об их пропуске на временно оккупированную территорию Украины», – сообщили в ГПСУ.

В ведомстве отметили, что пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на контролируемую территорию Украины.

Как сообщалось, с 10 июня частично восстановлен пропуск людей и транспортных средств на контрольных пунктах въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская».