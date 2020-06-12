В Сумской области от взрыва гранаты погиб участник АТО

В Сумской области в результате взрыва гранаты погиб участник Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Сообщается, что происшествие произошло сегодня ночью, в 01:20, в одном из сел Краснопольского района. В полицию позвонила местная женщина с сообщением о том, что только что в результате взрыва гранаты погиб ее 62-летний муж.

«Правоохранители установили, что мужчина, выйдя из дома во двор, вероятно сам подорвал гранату. Среди других причин такого поступка следствие рассматривает самоубийство, поскольку погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с собой. Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет – с тех пор как привез из АТО, где проходил военную службу в качестве добровольца Национальной гвардии», – рассказали в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического подразделения, устанавливая все причины и обстоятельства случившегося.