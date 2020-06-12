ФК «Колос» – ФК «Шахтер»: Превью матча

В воскресенье, 14 июня, в 26-м туре чемпионата ФК «Шахтер» в Киеве встретится с ФК «Колос». Матч на НСК «Олимпийский» начнется в 17:00, сообщает пресс-служба «горняков».

«Шахтер» в третий раз подряд сыграет на «Олимпийском», только в роли номинального хозяина поля на сей раз выступит «Колос». В предыдущих турах подопечные Луиша Каштру одержали победы над «Динамо» (3:1) и «Десной» (3:2), сделав очередные шаги к главной цели сезона. Успешные результаты в ближайших матчах гарантируют команде досрочное чемпионство.

За 3 дня до поединка тренерский штаб, футболисты и персонал, задействованный в подготовке к игре, сдали ПЦР-тесты на наличие COVID-19. «Горняки» в привычном режиме работали в Святошино, уделяя внимание тактике, контролю мяча, стандартам и ударам по воротам.

Отметим, что Маркос Антонио не сыграет из-за четвертой желтой карточки, полученной в прошлом туре с «Десной».

«Колос» оказался тем самым клубом, который доукомплектовал верхнюю шестерку, но пока что своим выступлением лишь иллюстрирует разницу между первой пятеркой и остальными участниками. «Заря», «Динамо», «Десна» и «Александрия» ведут борьбу за медали, а ковалевцы отстают от подопечных Владимира Шарана на 17 очков.

Впрочем, ожидать экстраординарных результатов от дебютанта Премьер-лиги было сложно. Команда и без того довольно неплохо проводит первый сезон в элите, одержав 8 побед и, в частности, потрепав нервы «Шахтеру» в последней очной встрече. На втором этапе у «Колоса» 3 поражения: от «Александрии» (2:4), «Десны» (0:2) и «Зари» (0:1).

Не поможет партнерам Олег Кожушко, удаленный с поля во втором тайме матча с «Зарей».

«Шахтер» не терял очков с дебютантом, выиграв дважды с общей разницей мячей 10–3.

Предыдущая встреча в чемпионате состоялась 8 марта. Остросюжетный поединок завершился победой «Шахтера» со счетом 4:3. Чемпион вел в 2 мяча после точных ударов Тайсона и Мораеса, но еще до перерыва Милько гол отквитал. Во втором тайме Тете упрочил преимущество, которое, впрочем, быстро рассеялось, когда отличились Гавриш с пенальти и тот же Милько. А решающим оказался мяч Мораеса на 81-й минуте, забитый с передачи Исмаили.