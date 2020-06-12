Из-за карантина: Малому бизнесу на Донбассе пришлось уволить каждого третьего работника

Микро- и малым предприятиям на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей пришлось уволить каждого третьего работника из-за пандемии COVID-19 и карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного Международной организацией по миграции (МОМ).

«Роль микро- и малых бизнесов на востоке Украины трудно переоценить, ведь они предоставляют необходимые услуги и создают рабочие места в громадах, которые значительно пострадали в течение 6 лет боевых действий. Поскольку ВПЛ (внутренне перемещенные лица – ред.) – это уязвимая группа, им больше угрожает опасность не восстановиться от экономического шока, который вызвали меры, связанные с COVID-19. Также в худшем положении находится бизнес, которым владеют женщины», – заявил глава представительства МОМ в Украине Ан Нгуен.

Согласно данным отчета, 49% фирм, принадлежащих ВПЛ, были вынуждены прекратить свою деятельность. Среди компаний, принадлежащих представителям местных громад Донецкой и Луганской областей этот показатель ниже и составляет 36%.

Согласно подсчетам, в компаниях со среднемесячными продажами от 5 тыс. до 50 тыс. грн среднее падение продаж во время карантина составляло 25%, а на предприятиях со среднемесячными продажами от 44 тыс. до 250 тыс. грн оно достигает 44%.

Почти треть (29%) всех предприятий, которые были вынуждены остановиться, заявили, что после снятия карантина не смогут восстановить деятельность без внешней поддержки. Опрошенные женщины были менее уверены в сравнении с мужчинами: 34% женщин и 23% мужчин сказали, что не могут восстановить бизнес самостоятельно.

Больше половины (55%) опрошенных МОМ предприятий отметили, что нуждаются в материальной помощи для того, чтобы покрыть свои фиксированные эксплуатационные расходы, включая заработную плату персонала; 41% нуждается в оборудовании для запуска бизнеса в Интернете; 37% сообщили, что хотели бы дополнительных налоговых каникул или налоговых льгот; 15% заявили, что нуждаются в обучении по онлайн-управлению бизнесом.

«МОМ призывает международные, правительственные и частные заинтересованные стороны совместно поддерживать микро- и малый бизнес на востоке Украины», – заявил Ан Нгуен.

*Опрос МОМ проводился с 11 по 12 мая 2020 года, по телефону было опрошено 491 предприниматель. Пятая часть респондентов (121 человек) участвовала в проектах МОМ в течение 2016-2019 годов и получила гранты в виде оборудования для ведения бизнеса, а остальные подавали заявки на эти проекты. Женщины составляли 53% опрошенных предпринимателей.