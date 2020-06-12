ВНО-2020: Зарегистрированы почти 380 тыс. участников, напечатано свыше миллиона тетрадей

На основную сессию внешнего независимого оценивания зарегистрировались почти 380 тыс. участников. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, сообщил в ходе брифинга об условиях проведения ВНО-2020 и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко.

Бойко подчеркнул, что вся подготовка к внешнему независимому оцениванию, регистрация участников проводилась в условиях пандемии. «На сегодня 379 493 человека зарегистрированы для прохождения основной сессии внешнего независимого оценивания. С 4 числа (июня – ред.) на всех информационных страничках участников размещено приглашение-пропуск с четким обозначением пунктов, куда они должны прибыть в четко обозначенное время, чтобы не создавать перед пунктами толп… Это позволит нам безопасно запустить участников в пункты тестирования», – сообщил он.

По словам и.о. директора УЦОКО, для участников тестирования были напечатаны 1 млн 166 тыс. 280 тетрадей. «На этой неделе десятки тонн изготовленных материалов ВНО отправляются силами Госспецсвязи в пункты тестирования, чтобы в четко обозначенные день и время быть открытыми непосредственно в аудиториях пунктов тестирования», – сообщил он.

Напомним, 9 июня начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», через которые абитуриенты из «Л-ДНР» и аннексированного Крыма могут поступать в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).