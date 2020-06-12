Насилие в семьях: С начала года полиция Славянска около тысячи раз выезжала усмирять дебоширов

С начала года полицейские Славянска (Донецкая обл.) совершили около 1 тыс. выездов на семейные конфликты. Больше всего обращаются за помощью женщины. Всего на учете состоит 181 семейный дебошир, 6 из них – женщины. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Большинство жертв семейного насилия сначала страдают от психологического насилия, а затем происходит физическое насилие. В день в полицию поступает около 10 сообщений о насилии в семье. Каждый вызов индивидуален.

«В разных случаях полицейские работают по-разному. Это может быть просто проведение профилактической беседы с правонарушителем, информационная поддержка жертвы, куда она может обратиться в случае повторения подобных случаев или уголовное производство», – отметили в пресс-службе.

В основном семейные конфликты возникают в вечернее время. 84 случая насилия в семье были совершены лицами в возрасте от 18 до 35 лет, 81 – людьми в возрасте от 35 до 55 лет и 21 случай насилия совершен пожилыми гражданами.

«В результате за совершение насилия в семье в 2020 году составлены 374 административных протокола, 167 из них – в период карантина», – отметили в пресс-службе.

В полиции также дали советы, которые могут быть полезными для всех, кто стал жертвой или свидетелем домашнего насилия:

держите под рукой номера телефонов полиции и социальных служб. Стоит, чтобы эти номера также знали ваши дети;

если вам нанесены телесные повреждения, обязательно обратитесь в медицинское учреждение.

Куда обращаться в случае семейного насилия: