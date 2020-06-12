Матери пленных украинцев в «Л-ДНР» проводят лежачий протест под Офисом президента

Матери украинских военных и волонтеров, которые находятся в плену на временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса, организовали лежачий протест под Офисом президента Украины, передает «112 Украина».

В акции принимают участие коло 10 женщин, они требуют у высшего руководства страны сделать все для освобождения их детей. Женщины сетуют, что кроме них больше никто не заинтересован в освобождении их сыновей из плена. В неволе их дети находятся еще с 2014 года.

«Очень жаль, что наши дети пошли первыми в 2014 году на защиту суверенитета Украины. Например, мой сын Борис совсем не служил в армии по состоянию здоровья, но выполняя ст. 65 КУ он вышел на Полтавскую площадь, был избран председателем самообороны области и со своими стоял на блокпостах, не пропуская титушек через дороги Полтава-Киев, Полтава-Харьков. Титушек было очень много, они стояли там, а потом начали возить гуманитарную помощь на блокпосты и помогать военным частям. Тогда, как были нужны ребята, их ловили СМИ, а попали в беду – нет ни друзей, ни власти», – говорит мать волонтера Лидия Мисюренко.

Женщина рассказала, как в 2017 году матери пленных проводили бессрочную акцию и просили, чтобы их принял президент Порошенко. «Не принял, а избили и всех матерей отвезли в Печерский отдел милиции. Очень больно об этом вспоминать», – отмечает Лидия Мисюренко.

Она также добавила, что, несмотря на жару, женщины будут продолжать свою лежачую акцию, пока к ним не выйдут представители власти.

«Год назад мы поверили Владимиру Зеленскому и увидели, что его сердце бьется в унисон. После того, как он стал гарантом Конституции Украины, он пригласил нас на круглый стол по поводу пленных детей. Мы были увлечены этим, была поддержка матерям. Позже нашу группу при смене власти в Офисе президента просто закрыли, в нас не нуждаются», – сетует мать волонтера.