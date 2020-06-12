RU
Все новости

На Донетчине суды рассмотрели более 40 уголовных дел по участию подростков в НВФ

12.06.20 14:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области в течение 2014-2020 годов местные суды рассмотрели 41 уголовное производство по фактам участия подростков в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Об этом сообщил прокурор Донецкой области Евгений Белоусов, передает «Громадське радіо».

Он отметил, что 24 человека освободили от уголовной ответственности, поскольку они добровольно отказались от дальнейшего участия в НВФ и пошли на сотрудничество с украинскими правоохранителями.

«Кроме того, в отношении 17 несовершеннолетних суды вынесли обвинительные акты или обвинительные приговоры преимущественно с условными сроками наказания. Причинами указанных решений является признание подростками своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном преступлении», – сказал Белоусов.

Прокурор добавил, что ни один из осужденных или оправданных подростков не вернулся на неподконтрольные территории – они работают на украинских предприятиях и учатся в украинских вузах.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк