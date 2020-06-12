На Донетчине суды рассмотрели более 40 уголовных дел по участию подростков в НВФ

В Донецкой области в течение 2014-2020 годов местные суды рассмотрели 41 уголовное производство по фактам участия подростков в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Об этом сообщил прокурор Донецкой области Евгений Белоусов, передает «Громадське радіо».

Он отметил, что 24 человека освободили от уголовной ответственности, поскольку они добровольно отказались от дальнейшего участия в НВФ и пошли на сотрудничество с украинскими правоохранителями.

«Кроме того, в отношении 17 несовершеннолетних суды вынесли обвинительные акты или обвинительные приговоры преимущественно с условными сроками наказания. Причинами указанных решений является признание подростками своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном преступлении», – сказал Белоусов.

Прокурор добавил, что ни один из осужденных или оправданных подростков не вернулся на неподконтрольные территории – они работают на украинских предприятиях и учатся в украинских вузах.