С учетом солнечной активности: В Минреинтеграции хотят поменять график работы КПВВ

Сегодня, 12 июня, на внеочередном заседании правительства было принято решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированной Россией АР Крым и г. Севастополь. С 15 июня будет возобновлена ​​работа пунктов пропуска «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Глава министерства Алексей Резников сообщил, что было принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня. «Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако обязательным остается необходимость соблюдать противоэпидемиологических требований – это контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток. Кроме того, все, кто пересекает границу, дают письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс грн», – отметил Резников.

Также сообщается, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует обращение к командованию ООС с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях. Цель – изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности. Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может нанести ущерб гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни. Предлагается разрешить пересекать линию разграничения в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, с 10 июня частично восстановлен пропуск людей и транспортных средств на контрольных пунктах въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская».