У жены Зеленского выявили COVID-19

У супруги президента Украины Владимира Зеленского выявили коронавирус. Об этом сегодня, 12 июня, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

«Супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

«Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные. Где и когда именно могло произойти заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование», – отметили в Офисе президента.