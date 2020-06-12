Мониторинг медучреждений Луганщины: Названы позитивные моменты

На Луганщине больницы первой очереди, которые сейчас принимают пациентов с коронавирусом, полностью обеспечены средствами защиты, дезинфекции, медпрепаратами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, сообщила председатель правления БФ «Восток SOS» Юлия Красильникова в ходе оnline-презентации результатов работы мониторинговой группы в Луганской области.

Мониторинговая миссия посетила в первой половине мая в целом 12 медучреждений в Луганской области. По сравнению с данными, полученными в ходе предыдущего мониторинга в конце марта, ситуация значительно улучшилась.

«Что касается больниц первой очереди, которые сейчас принимают пациентов с коронавирусом, они полностью обеспечены средствами защиты, дезинфекции, медпрепаратами, которые предусмотрены протоколами лечения COVID-19. И в целом спокойно реагируют на ситуацию, работают с пациентами», – рассказала Юлия Красильникова.

«Ни один медработник на данный момент не заболел в Луганской области, что говорит о том, что медперсонал постоянно проходит обучение, постоянно повышает свою квалификацию в работе с коронавирусной инфекцией и уже есть отработанные алгоритмы действий. То есть, все медработники и администрация больниц, с которыми мы общались, понимают, что нужно делать, как правильно действовать, как работать с пациентами, чтобы максимально обеспечить при этом и безопасность медперсонала», – добавила она.

Правозащитница отметила и второй позитивный момент. «Это улучшение материально-технической базы. Здесь стоит отметить, что это произошло не только при поддержке государства. Очень важно, что совместно работали между собой различные секторы, которые среагировали на ситуацию. И государство, и органы местного самоуправления, и благотворительные фонды, и большой вклад сделал коммерческий сектор», – сообщила глава БФ «Восток SOS».

По ее словам, в этот период в больницы попало и достаточно дорогого оборудования для работы с пациентами с COVID-19, и много средств защиты, дезинфекции. «Потребности, которые у больниц возникали, они преимущественно были закрыты», – отметила Красильникова.

Она добавила также, что в Луганской области были усилены карантинные мероприятия, и в период мониторинга многие люди на улицах были в масках, придерживались дистанции. «В отдельных населенных пунктах мы видели, что публичные места дезинфицируют», – сообщила представительница БФ «Восток SOS».

Напомним, за последние сутки в Луганской области снова не выявили ни одного нового случая инфицирования COVID-19, и это уже 4-й день подряд без регистрации новых случаев заболевания.