На Донетчине СБУ задержала бывшего милиционера, работавшего на «ЛНР»

В Светлодарске (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) контрразведка совместно со следователями Службы безопасности Украины разоблачили агента незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР», бывшего сотрудника милиции. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«По данным следственных органов безопасности, экс-сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки "народной милиции ЛНР", подконтрольной спецслужбам РФ. По заданию кураторов экс-силовик собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований из района ООС, а также численности, личном составе и маршрутах передвижения этих подразделений. Для этого он налаживал знакомства с военными и осуществлял их изучение с целью вербовки. Отчеты злоумышленник отправлять кураторам по электронным каналам связи», – говорится в сообщении СБУ.

Разоблачили бывшего силовика в Светлодарске. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении. Он находится под стражей. Продолжается следствие.