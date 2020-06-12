Только по согласованным спискам: В «Л-ДНР» выдвинули условия пропуска через КПВВ

«Администрации Л-ДНР» выдвинули неприемлемые условия для возобновления работы пунктов пропуска на линии разграничения: пропускать людей по предварительно согласованным спискам. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В министерстве напомнили, что с 10 июня, в дополнение к возможности пересечь контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) при наличии гуманитарных оснований, было принято решение открыть в ограниченном режиме два КПВВ – «Марьинка» (Донецкая область) и «Станица Луганская» (Луганская область) – для движения граждан с социально-гуманитарной целью.

Как отмечают в Минреинтеграции, об этом намерении заблаговременно было сообщено «администрациям» на временно неподконтрольных правительству территориях, однако они синхронно отказались разблокировать движение через линию соприкосновения «с одинаковыми неадекватными объяснениями».

«После крайне негативной реакции граждан на блокирование движения через КПВВ, подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула абсолютно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией», – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что граждан, ожидающих возможности получить пенсии и социальные выплаты, которые в течение всего карантина накапливаются на банковских карточках на подконтрольной правительству Украины территории, насчитывается более 280 тыс. человек.

«Формирование и согласование списков на такое количество людей является абсолютно нецелесообразным», – подчеркивают в Минреинтеграции.

По мнению министерства, подобная реакция «администраций Л-ДНР» объясняется только одним – нежеланием выпускать из временно неподконтрольных территорий детей, которые собираются учиться в украинских вузах.