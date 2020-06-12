Зеленский отреагировал на вспышку COVID-19 в Украине

Президент Владимир Зеленский и члены правительства обеспокоены, что коронавирус в Украине второй день ставит антирекорд. Глава государства дал поручение оперативно установить причины всплеска заболеваемости. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту, что зафиксировано также увеличение количества обращений с симптомами коронавируса, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни.

В то же время глава государства объяснил такой всплеск коронавируса увеличением тестирования – в сутки проводится около 20 тыс. тестов методом ПЦР и ИФА-тестов, в связи с чем может наблюдаться рост количества инфицированных. Поэтому перед тем, как принимать решение о жестких ограничительных мерах, надо понять причины роста числа больных.

«Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина», – сказал Владимир Зеленский.

Также на совещании отметили, что Киев и 9 регионов не готовы к смягчению карантина.

Доложили главе государства и о последствиях непогоды в западных областях. Накануне там прошел град, сильный дождь и был штормовой ветер. В результате есть один погибший, затоплены 53 домохозяйства, а 241 населенный пункт в двух областях остался без электроэнергии. Зеленский поручил мониторить потребности местных жителей, чтобы оперативно оказывать помощь в случае необходимости.