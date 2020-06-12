Украина получила 2 млрд долларов от МВФ

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) первый транш в размере 2,1 млрд долл. в рамках новой программы финансирования. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в своем Twitter.

«Официально: Украина только что полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов фонда? Со вчерашнего дня (11 июня, – ред.) средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен», – написал Смолий.

Также Смолий добавил, что полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы Украины до 28,7 млрд долларов.