Под флагом «ДНР»: Как в Донецке работает училище олимпийского резерва им. С. Бубки (Фото)

Донецкое училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки открылось в Донецке 13 лет назад и до 2014 года являлось кузницей профессиональных спортсменов, победителей и призеров чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. При «ДНР» на базе учебного заведения продолжают готовить спортсменов. Сейчас здесь обучаются 313 ребят.

Как рассказал местной газете директор нынешнего училища Андрей Середа, сейчас здесь готовят спортсменов для пополнения сборных команд «республики» по 14 олимпийским видам спорта: легкая атлетика, бокс, футбол, тяжелая атлетика, велоспорт, спортивная гимнастика, вольная борьба, плавание, дзюдо, греко-римская борьба, баскетбол, триатлон, волейбол, современное пятиборье.

Образовательная программа предусматривает три уровня обучения:

основное общее образование;

среднее общее образование;

среднее профессиональное образование с выдачей диплома специалиста с присвоением квалификации «учитель физической культуры».

«У нас единственное учебное заведение в республике, в котором совмещаются школьное и профессиональное обучение. Наши выпускники могут работать учителями в школе, тренерами, инструкторами в дошкольных учреждениях и фитнес-центрах, на предприятиях», – отметил Середа.

Зачисление детей проходит с 8-го класса, спортсмены обучаются здесь от 4 до 6 лет. На базе училища они совмещают учебу и тренировки. Воспитанники находятся в училище с утра до вечера, а иногородние – круглосуточно, проживая в общежитии. Им обеспечено 4-разовое питание, медсопровождение.

«Отбор проходит только по спортивному принципу. Тренеры отделений училища в течение года на соревнованиях различного уровня просматривают перспективных, потенциально спортивно одаренных детей, после чего окончательное решение о зачислении ребенка принимается после проведения отборочного экзамена по специализации. Одно из главных условий при зачислении – состояние здоровья ребенка. Он может быть тысячу раз талантлив, но медицинские показатели могут быть не в норме», – пояснил директор.

Середа отметил, что по всем видам спорта у них полный добор воспитанников. Выделяются по численности лишь отделения легкой атлетики, футбола, плавания и видов борьбы.

Естественно, у спортсменов особый распорядок дня:

в 6:30 – подъем;

утренняя тренировка – в училище есть для этого залы, а также отдельно стоящий спортивный комплекс бывшего предприятия «Норд». Также при необходимости задействованы дворцы спорта «Кировец», «Динамо», «Локомотив», «Шахтер», РСК «Олимпийский», легкоатлетический манеж «Донецк»;

в 9:00 – завтрак;

10:00 – начало учебных занятий. Есть перерыв на обед, потом снова – уроки;

по окончанию занятий – вечерняя тренировка;

После вечерней тренировки местные дети возвращаются домой, а иногородние – в общежитие. «Там они ужинают, а потом у них есть свободное время, чтобы сделать уроки, отдохнуть. А в 22:00 отбой», – добавил Середа.

Нынешние наиболее перспективные воспитанники уезжают в Россию и выступают в международных спортивных соревнованиях уже от этой страны.

Отметим, что с 1996 года до 2014 года 80 воспитанников училища им. С. Бубки становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Завоевали 13 медалей на Олимпийских играх: 3 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых. В их числе – гимнасты (абсолютная чемпионка XXVI Олимпийских игр в Атланте Лилия Подкопаева и чемпион XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Олег Верняев), легкоатлеты (серебряный призер пекинской Олимпиады Ирина Лищинская и бронзовый призер этих же Игр Денис Юрченко, бронзовый призер XXX Олимпийских игр в Лондоне Алина Логвиненко).