Радиолюбители создали префикс для обозначения «ДНР» в эфире

Радиолюбители «ДНР» используют префиксы D1 и D0 для обозначения «республики» в эфире. Об этом в интервью местной газете рассказал председатель «Союза радиолюбителей ДНР» Виктор Иванин.

Радиолюбители выходят в эфир на основании выданного разрешения, используя свой позывной и работая в определенных диапазонах. «Это способ установить контакты с новыми людьми, которые находятся от тебя на расстоянии сотен и тысяч километров, в любой точке земного шара. Мы включаем свою радиостанцию, выходим в эфир, поворачиваем антенны в нужную сторону и общаемся. В основном обсуждаются технические вопросы. Разговор может быть об аппаратуре, о качестве связи, о силе сигнала и так далее», – пояснил Иванин.

Он отметил, что каждая страна имеет свой определенный позывной, состоящий из некой комбинации букв и цифр, по которому можно определить владельца радиостанции. «По позывному сигналу его узнают многочисленные друзья со всего мира. Это как паспорт, как номер автомобиля или телефона, как отпечаток пальца», – продолжил радиолюбитель.

Позывной сигнал состоит из двух частей: префикса и суффикса. Префикс – это идентификатор страны. А сочетание префикса и суффикса создает уникальный позывной сигнал. «Кстати, за каждую проведенную радиосвязь радиолюбитель получает специальные карточки. Это подтверждение того, что в определенное время, с определенной радиостанции, на таком-то диапазоне, с рапортом "Как слышно?" была проведена радиосвязь», – уточнил Иванин.

В 2015 году в «ДНР» решили применить свои префиксы. «И 23 марта 2015 года с территории ДНР зазвучали первые 17 радиостанций с префиксами D1 и D0. Начала работать первая коллективная радиостанция D1DNR (Донецк Первый, Донецкая народная республика). А потом появилась вторая – радиостанция Областной станции юных техников (D1CTT)», – сказал Иванин.

Он добавил, что появление радиостанций с новым позывными вызвало большой интерес у мирового радиолюбительского сообщества: «Для проведения связи с нами выстраивалась огромная очередь, как будто мы работали с какого-то экзотического острова».

По его словам, сегодня в «ДНР» более 500 радиолюбителей. «В 2017 году наш Союз радиолюбителей ДНР был принят в крупнейшую в Европе радиолюбительскую организацию EURAO. В 2019-м открыты наши представительства в Лондоне, в Испании и в Москве. Сегодня у нас в планах вхождение в EURAO в качестве ассоциативного члена с правом голоса. Это позволит нам внести предложение об официальности наших позывных и даст возможность получить международное признание», – надеется Иванин.