Франция выделит 80 млн евро на проект по модернизации водоснабжения на Луганщине

Французские партнеры Луганщины не отказываются от планов по восстановлению сетей Попаснянского водоканала и планируют выделить на проект 80 млн евро. Об этом сегодня, 12 июня, сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба Луганской ОГА.

Он рассказал, что недавно при участии вице-премьер-министра Алексея Резникова были возобновлены переговоры с послом Французской Республики в Украине по финансированию проекта по модернизации сетей Попаснянского водоканала.

«Есть несколько положительных новостей по этому поводу: Франция не отказывается от проекта, они согласились финансировать его – выделить почти 80 млн евро. Французская компания будет выполнять все работы», – отметил Гайдай.

Глава области также добавил, что передал несколько пожеланий для учета в переговорах по проекту.

«Это включение в перечень работ очистных сооружений в Золотом, которые фильтруют шахтные воды. После качественной и современной очистки эта вода будет одной из самых чистых по Луганской области. Второе мое пожелание – включение украинских подрядчиков на выполнение 30% работ, ведь нашим людям также необходима работа, предприятия получат деньги, а местные бюджеты – дополнительные поступления», – пояснил Сергей Гайдай.

По его словам, через месяц состоится подписание всех учредительных документов по проекту.