Кабмин разрешил с 15 июня возобновить работу КПВВ на Донбассе

Правительство разрешило с 15 июня возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с временно неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях и АР Крым. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он отметил, что решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров Украины в рамках ослабления карантина.

«Некоторые изменения правительство внесло и в карантин. В частности, с 15 июня будет возобновлено: экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек; работа КПВВ с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, АР Крым», – написал Денис Шмыгаль.

Премьер также уточнил условия относительно обсервации и самоизоляции.

«Лица, въезжающие с временно оккупированных территорий и АР Крым, не подлежат обязательной обсервации. Однако им может быть отказано в пересечении, если они отказались от самоизоляции с помощью приложения "Дій вдома"», – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге, по информации Госпогранслужбы, 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ. 11 июня украинские пограничники пропустили в сторону временно неподконтрольных территорий 7 человек, но в «Л-ДНР» их не пропустили.

Также сообщалось, что обсуждение темы по открытию линии разграничения в ТКГ перенесено на 15 июня.