На Луганщине расширяют круг лиц для обязательного тестирования на коронавирус

В Луганской области вводят дополнительные категории, которые подлежат тестированию на коронавирусную инфекцию. Такое решение приняли сегодня, 12 июня, на расширенном заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, передает пресс-служба Луганской ОГА.

В частности, на заседании комиссии отмечено, что ослабление ограничений карантина в других регионах привело к росту заболеваемости среди работников предприятий общественного питания.

«Поэтому, чтобы обезопасить работников Госпродпотребслужбы, которые ежедневно контролируют ситуацию на рынках, в кафе и ресторанах, решено ввести для них регулярное ПЦР-тестирование», – сообщили в Луганской ОГА.

Кроме того, специалисты Госпродпотребслужбы будут включены в состав мониторинговых комиссий по организации внешнего независимого оценивания (ВНО).

По итогам обсуждения вопросов по снижению рисков, связанных с организацией ВНО, комиссия постановила обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий при перевозке участников ВНО и выполнение задач по медицинскому обслуживанию и надзору во время ВНО.

Также решили ввести в учреждениях здравоохранения тестирование контингентов, определенных приказом МОЗ Украины от 20 мая 2020 №1227, методом ИФА (иммуноферментного анализа), а в случае необходимости – методом ПЦР уполномоченных лиц, привлеченных к работе на КПВВ «Станица Луганская».