При лечении СOVID-19 пациенты дополнительно платят до 5 тыс. грн в день, – «Восток SOS»

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверял, что все лечение в стационарных условиях больных COVID-19 осуществляется за деньги государства, т.е. для пациентов оно бесплатное. При этом по факту больным коронавирусом в Луганской области приходится дополнительно на медикаменты тратить от 1 500 до 5 000 грн в день. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, рассказал исполнительный директор БФ «Восток SOS» Константин Реуцкий в ходе оnline-презентации результатов работы мониторинговой группы в Луганской области.

Он отметил, что результат мониторинга больниц, работающих с COVID-19 на Луганщине, показал, что ситуация на середину мая существенно улучшилась в сравнении с мартом-апрелем. Но некоторые проблемы остались нерешенными.

Во-первых, дефицит медицинских сотрудников. «Улучшились вопросы материально-технического обеспечения. Однако не решенной осталась проблема медицинских кадров. Их, как и ранее, критично не хватает. Очень необходимы квалифицированные врачи. Некоторые врачи пенсионного возраста из-за эпидемии коронавируса даже уволились. И мы пока не услышали от местных властей, как они планируют решать эту проблему», – сказал Реуцкий.

Во-вторых, очень низкое качество экспресс-тестов на СOVID-19. «Фактически, все эти большие суммы денег, которые государство и коммерческий сектор выделили на закупку экспресс-тестов, потрачены впустую. Об этом говорят чуть ли не все профильные врачи, с которыми мы общались», – отметил представитель «Восток SOS».

Он рассказал, что в одной из больниц инфекционисты проводили эксперимент. Они протестировали экспресс-тестами пациентов, у которых коронавирус был лабораторно подтвержден. И ни один из трех экспресс-тестов, которые были в распоряжении больницы, не показал наличие антител.

«То есть экспресс-тестирование, даже массовое, не дает реальной картины заболеваемости в Украине. Поэтому необходимо расширять доступ к ПЦР-тестированию. И те деньги, которые сейчас выделяются на закупку экспресс-тестов, вероятно, логично было бы перенаправить на приобретение дополнительного оборудования для лабораторий, которые проводят ПЦР-тестирование», – заключил общественник.

По его словам, в Луганской области сейчас действует лишь одна лаборатория по ПЦР-тестированию. В ней работают лишь 2 специалиста, которые проводят эти анализы. Мощностей лаборатории критически не хватает, чтобы выполнять более 60-ти тестов в день. «Максимальная мощность называлась – 90 в день. Но, насколько нам известно, таких показателей ни разу не удалось достичь. И на самом деле лаборатория ежедневно производит намного меньше анализов чем 60», – подчеркнул Реуцкий, описывая третью проблему.

Он добавил, что лаборатория ожидает прибытие дополнительного оборудования, которое поможет увеличить число ежедневных тестов. Но при этом учреждение вряд ли получит дополнительных специалистов.

В-четвертых, существует проблема логистики подвоза биологических материалов в лабораторию для проведения ПЦР-тестирования. «Чтобы привезти биологический материал из отделенных районов Луганской области (а расстояние может быть до 250 км в оба конца), больница выделяет отдельную бригаду "скорой помощи", которая фактически на весь день освобождаются от своей основной работы. Они больше ничем не смогут заняться, кроме как день убить на доставку биоматериалов по разбитым дорогам», – констатировал Рецкий.

Причем, это не только неэффективное использование медиков, но также страдает медицинский транспорт, идут финансовые и топливные расходы.

Пятая проблема – стоимость эффективного симптоматического лечения пациентов с СOVID-19. Лечение намного дороже, чем об этом говорит Министерство здравоохранения. «Стоимость намного выше, чем утвержденная протоколом лечения Минздрава. Как отмечают медики, утвержденный протокол содержит гораздо меньше эффективных препаратов. Чего нет в протоколе, медики назначают, но стоимость таких препаратов уже ложится на пациента. И иногда стоимость такого дополнительного лечения составляет 1 500 – 5 000 тыс. грн в день. Но не у всех пациентов есть возможность лечиться за свой счет», – констатировал представитель «Восток SOS».

Шестая проблема – низкий уровень обеспечения средствами защиты небольших медучреждений в Луганской области. Речь идет о небольших амбулаториях и фельдшерских пунктах. «Они обеспечиваются средствами защиты по остаточному принципу. Хотя медики в этих учреждениях контактируют с потенциальными зараженными коронавирусом не меньше, чем медики больниц 1-2 уровня», – завершил Реуцкий.

Как сообщалось ранее, мониторы «Восток SOS» со 2 по 19 мая посетили 12 больниц первого уровня Луганщины, которые сейчас принимают пациентов с коронавирусом. Медучреждения полностью обеспечены средствами защиты, дезинфекции, медпрепаратами. Мониторы посетили также 8 мест обсервации по COVID-19– три из них существуют только на бумаге, остальные – в ужасном состоянии.

Напомним, что на Луганщине самый низкий показатель зараженности COVID-19 среди регионов Украины. С начала карантина по состоянию на 12 июня здесь 54 подтвержденных случая инфицирования, из них 46 человек выздоровели, летальных случаев – 0.