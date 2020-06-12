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Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО

12.06.20 17:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина присоединилась к программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Он отметил, что предоставленный Украине статус партнера – заслуженный.

«Этот день наступил. Я глубоко благодарен нашим партнерам по Альянсу за то, что сделали это возможным. Украина, наконец, получает давно заслуженный статус партнера расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее», – заявил Кулеба.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что совместимость между Украиной и НАТО растет.

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