Кабмин предлагает оставить по 8 районов в Донецкой и Луганской областях (Карты)

На заседании сегодня, 12 июня, Кабинет Министров решил предложить Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области и столько же в Луганской области, передают «Українськi новини».
На Донетчине 8 районов останутся вместо 18 нынешних.
В частности, предлагается создать:
- Бахмутский район (с населением 201,2 тыс. человек) с центром в Бахмуте;
- Волновахский (146 тыс.) с центром в Волновахе;
- Горловский (690,6 тыс.) с центром в Горловке;
- Донецкий (1 503,4 тыс.) с центром в Донецке;
- Кальмиусский (122,6 тыс.) с центром в Кальмиусском (до переименования – Старобешево);
- Краматорский (568 тыс.) с центром в Краматорске;
- Мариупольский (521,1 тыс.) с центром в Мариуполе;
- Покровский (413 тыс.) с центром в Покровске.
В Луганской области 8 укрупненных районов создаются вместо 18 существующих:
- Алчевский район (с населением 442,8 тыс. человек) с центром в Алчевске;
- Антрацитовский (296,8 тыс.) с центром в Ровеньках;
- Должанский (207,7 тыс.) с центром в Должанске (до переименования – Свердловске);
- Луганский (535,2 тыс.) с центром в Луганске;
- Сватовский (82,5 тыс.) с центром в Сватово;
- Северодонецкий (384,1 тыс.) с центром в Северодонецке;
- Старобельский (119,3 тыс.) с центром в Старобельске;
- Счастьинский (81,2 тыс.) с центром в Счастье.
В целом Кабмин предложил Верховной Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 районов в Крыму и 7 – на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса.