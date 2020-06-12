Кабмин предлагает оставить по 8 районов в Донецкой и Луганской областях (Карты)

На заседании сегодня, 12 июня, Кабинет Министров решил предложить Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области и столько же в Луганской области, передают «Українськi новини».

На Донетчине 8 районов останутся вместо 18 нынешних.

В частности, предлагается создать:

Бахмутский район (с населением 201,2 тыс. человек) с центром в Бахмуте;

Волновахский (146 тыс.) с центром в Волновахе;

Горловский (690,6 тыс.) с центром в Горловке;

Донецкий (1 503,4 тыс.) с центром в Донецке;

Кальмиусский (122,6 тыс.) с центром в Кальмиусском (до переименования – Старобешево);

Краматорский (568 тыс.) с центром в Краматорске;

Мариупольский (521,1 тыс.) с центром в Мариуполе;

Покровский (413 тыс.) с центром в Покровске.

Фото: скриншот трансляции заседания Кабмина в YouTube

В Луганской области 8 укрупненных районов создаются вместо 18 существующих:

Алчевский район (с населением 442,8 тыс. человек) с центром в Алчевске;

Антрацитовский (296,8 тыс.) с центром в Ровеньках;

Должанский (207,7 тыс.) с центром в Должанске (до переименования – Свердловске);

Луганский (535,2 тыс.) с центром в Луганске;

Сватовский (82,5 тыс.) с центром в Сватово;

Северодонецкий (384,1 тыс.) с центром в Северодонецке;

Старобельский (119,3 тыс.) с центром в Старобельске;

Счастьинский (81,2 тыс.) с центром в Счастье.

Фото: скриншот трансляции заседания Кабмина в YouTube

В целом Кабмин предложил Верховной Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 районов в Крыму и 7 – на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса.