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Кабмин предлагает оставить по 8 районов в Донецкой и Луганской областях (Карты)

12.06.20 17:43
Донецкая область / Фото Дмитрия Балховитина
Донецкая область / Фото Дмитрия Балховитина

На заседании сегодня, 12 июня, Кабинет Министров решил предложить Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области и столько же в Луганской области, передают «Українськi новини».

На Донетчине 8 районов останутся вместо 18 нынешних.

В частности, предлагается создать:

  • Бахмутский район (с населением 201,2 тыс. человек) с центром в Бахмуте;
  • Волновахский (146 тыс.) с центром в Волновахе;
  • Горловский (690,6 тыс.) с центром в Горловке;
  • Донецкий (1 503,4 тыс.) с центром в Донецке;
  • Кальмиусский (122,6 тыс.) с центром в Кальмиусском (до переименования – Старобешево);
  • Краматорский (568 тыс.) с центром в Краматорске;
  • Мариупольский (521,1 тыс.) с центром в Мариуполе;
  • Покровский (413 тыс.) с центром в Покровске.
Фото: скриншот трансляции заседания Кабмина в YouTube

В Луганской области 8 укрупненных районов создаются вместо 18 существующих:

  • Алчевский район (с населением 442,8 тыс. человек) с центром в Алчевске;
  • Антрацитовский (296,8 тыс.) с центром в Ровеньках;
  • Должанский (207,7 тыс.) с центром в Должанске (до переименования – Свердловске);
  • Луганский (535,2 тыс.) с центром в Луганске;
  • Сватовский (82,5 тыс.) с центром в Сватово;
  • Северодонецкий (384,1 тыс.) с центром в Северодонецке;
  • Старобельский (119,3 тыс.) с центром в Старобельске;
  • Счастьинский (81,2 тыс.) с центром в Счастье.
Фото: скриншот трансляции заседания Кабмина в YouTube

В целом Кабмин предложил Верховной Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 районов в Крыму и 7 – на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса.

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