Резников анонсировал заседание ТКГ по Донбассу на 13 июня

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе состоится в субботу, 13 июня. Об этом во время онлайн-дискуссии в Киеве заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Укринформ».

Он отметил, что заседание ТКГ пройдет по результатам предварительно проведенной работы в подгруппах.

«Политическая группа сегодня отработала, гуманитарная группа отработала, и сейчас начались заседания по безопасности и социально-экономической групп. Завтра уже будет непосредственно заседание Трехсторонней контактной группы, на котором будет обсуждение, как сегодня отработают четыре рабочие группы», – заявил Алексей Резников.

Напомним, 9 июня к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донбасс представляли: от Донецкой области – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк; от Луганской области – юрист, председатель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Донбасса Алексей Резников заявил, что реакция РФ на участие четырех представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе ТКГ по Донбассу была «неожиданно мягче», чем ожидалось.