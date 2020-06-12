Из-за жары и повреждений обстрелами: На Донетчине возникли проблемы с водоснабжением

В Донецкой области, начиная с 6 июня, в связи с резким повышением температуры воздуха возникли определенные трудности с водоснабжением ряда городов и районов. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Как пояснили в облгосадминистрации, проблемы вызваны повышением уровня забора воды потребителями, в том числе для использования на приусадебных участках. В области пытаются решить вопрос обеспечения поставок воды.

Так, в Славянске после проведения переговоров между руководством коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"» и Славянского городского совета, снабжение питьевой водой повышено на 1,7 тыс. куб. м в сутки к общему объему водоснабжения города в 18,1 тыс. куб. м в сутки, что позволило стабилизировать ситуацию.

В Дружковке и Константиновке с 11 июня принято решение о повышении подачи воды от Славянских фильтровальных станций № № 1, 2 в объемах не ниже 4,4 тыс. куб. м / час., что позволит нормализовать подачу воды на указанные города.

В южной группе городов региона ситуация осложняется из-за повреждений инфраструктуры.

«В связи с тем, что в 2015 году в Авдеевский промзоне разрушен один из двух участков водопровода диаметром 1400 мм и протяженностью около 9 км, дефицит подачи воды в города Покровск, Мирноград, Доброполье, Угледар, Волноваха, Мариуполь, в жаркий период года составляет 2 тыс. куб. м в час. До настоящего времени режим тишины для проведения ремонтных работ не предоставлен», – отмечают в облгосадминистрации.

Таким образом, компания «Вода Донбасса» не имеет технической возможности подать заявленное количество воды с учетом резкого повышения температуры воздуха, и как следствие в Покровске введен почасовый график подачи воды жителям.