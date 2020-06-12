Обсервация после КПВВ: Луганщина не готова к приему потока людей

В связи со скорым открытием после карантина линии разграничения актуализируется вопрос о местах прохождения обсервации. В Луганской области таких мест 8, и ни одно из них не соответствует требованиям Минздрава. После нахождения в некоторых из них люди будут в праве обратиться в Европейский суд по правам человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, рассказал координатор программ БФ «Восток SOS» Евгений Васильев в ходе оnline-презентации результатов работы мониторинговой группы в Луганской области.

В Луганской области на 14-дневную обсервацию направляются люди, которые прибыли из России через автомобильный пункт пропуска «Меловое», а также переселили линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская». «И если люди не могут на смартфон установить приложение "Дія" (позволяет встать на учет и проходить самоизоляцию дома, – ред.) или в силу каких-то причин не могут пройти самоизоляцию, они помещаются в места обсервации», – пояснил Васильев.

Таких мест в Луганской области 8, из них:

4 находятся – в медучреждениях (Белолуцк, Станица Луганская, Даниловка, Попасная);

3 – в частных гостиницах (Северодонецк);

1 – в хостеле (Рубежное).

«Практически все 8 мест не соответствуют требованиям, которые прописаны в постановлении главного санитарного врача Украины», – констатировал общественник.

Что касается 4 мест для обсервации, находящихся в медучреждениях. «Это здания, которые требуют колоссального ремонта. И находятся в состоянии непригодном для того, чтобы в них 14 дней находились люди. Почти во всех нет горячей воды. И у этих 4-х мест обсервации малая территория, а по нормам в палатах должно быть до 4-х человек, но это соблюсти будет трудно. Плюс эти люди не могут выходить на улицу. Мне сложно представить, как они выдержат две недели в таких условиях», – отметил Васильев.

Исполнительный директор БФ «Восток SOS» Константин Реуцкий добавил, что 2 из таких мест находятся в очень плохом состоянии, и условия содержания здесь людей могут быть расценены как унижающее человеческое достоинство». «И этом может стать предметом обращения в Европейский суд по правам человека. А в этих местах уже проходили изоляцию десятки людей», – сказал он.

По словам Васильева, 3 гостиницы также не соответствуют требованиям. Кроме того, властями не выстроена информационная работа, некоторые гостиницы даже не знали, что стали местом обсервации.

«В тех гостиницах, которые мы посещали, сотрудники даже не знают, что их учреждения являются местом обсервации. Они узнали это от нас. То есть к ним приходили какие-то службы (полиция, СБУ) и проверяли помещения на соответствие, но при этом не говорили об обсервации и об итогах проверки. А, например, руководство гостиницы "Северский Донецк" в городе Северодонецке сами были вынуждены зайти на сайт Минздрава и посмотреть требования к таким местам. И только тогда они поняли, что не соответствуют требованиям и что, в итоге, гостиница не стала местом обсервации», – рассказал Васильев.

Он добавил, что если в гостиницы попадут люди на обсервацию, то они должны сами обеспечить себе питание. «Хотя прописано, что этот процесс на себя берет местная власть, но из разговоров мы поняли, что никто не выделил деньги на обеспечение питания. И люди, которые здесь должны находиться 14 дней, должны сами придумать, как будут решать этот вопрос. А при этом на улицу им выходить нельзя. И мы зафиксировали один случай (не буду говорить где) – люди находились в обсервации и просили сотрудников полиции, чтобы они сходили в магазин и купили еду», – продолжил Васильев.

Он добавил, что в хостеле в Рубежном есть условия для проживания, есть горячая вода. Но также имеется проблема с обеспечением питания.

«И власть должна как-то решить эти вопросы. Ведь если сейчас откроются КПВВ и сюда хлынет масса людей, то все места обсервации будут заполнены. И оставшееся до этого время нужно использовать с пользой: наладить коммуникации с гостиницами, хостелом, привести в порядок места обсервации в медучреждениях. И самое главное – выделить финансирование под эти места», – добавил координатор проектов «Восток SOS».

При этом Константин Реуцкий констатировал, что не все места обсервации в Луганской области «одинаково плохи». «Есть места, содержание в которых не может быть расценена как "пытка". Но мы не нашли ни одного места обсервации, которое полностью соответствовало требованиям, прописанным в соответствующем постановлении главного санитарного врача Украины», – резюмировал он.

Напомним, что ранее «Восток SOS» продемонстрировал наиболее ужасающие места обсервации в Луганской области. Мониторинг осуществлялся со 2 по 19 мая.

Как сообщалось ранее, губернатор Луганской области поставил задачу, чтобы место для обсервации было в каждом районе региона. Однако пока этого выполнить не удается, т.к. частные учреждения отказываются предоставлять под такие цели свои площади. При этом не все места используются, в основном, сейчас используется обсервация лишь в Белолуцке.