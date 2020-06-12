Большая стройка: В Краматорске возводят спорткомплекс (Фото)

В Краматорске развернулись работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса по улице Парковой, который входит в национальную программу «Большая стройка». Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин провел в Краматорске рабочее совещание на месте строительства объекта.

По графику выполнения запланированных работ, начиная с 1 апреля, на месте будущего стадиона выкопан котлован, выполнено армирование под установку трибун, ведется укладка щебеночного основания под футбольное поле.

Согласно проекту, комплекс рядом с детско-юношеской спортивной школой № 2 в Краматорске будет включать: футбольное поле с искусственным покрытием размерами 105x68 м, беговые дорожки по кругу, спортивные площадки (волейбольную, теннисную и для занятий воркаутом), административное здание с раздевалками, трибуну для зрителей, а также освещение.

Стоимость работ, которые будут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития, городского и областного бюджетов, составляет 36 млн 885,3 тыс. грн.

Напомним, в рамках национального проекта «Большая стройка» 14 мая в Краматорске был открыт первый в Украине спортивный объект – крытое футбольное поле с искусственным покрытием в парке культуры и отдыха «Сад Бернацкого». Также на территории Донецкой области планируют отреконструировать стадионы в Селидово и Славянске, построить стадион в Волновахе.