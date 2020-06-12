В Мариуполе откроют новые отделения детской хирургии

В Мариуполе идет реконструкция хирургического корпуса «МТМО здоровья и женщины», где расположатся новые стационарные отделения хирургического профиля. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Здесь будут круглосуточно оказывать плановую и ургентную специализированную помощь детям Мариуполя и южного региона Донецкой области.

С ходом работ ознакомились городской голова Вадим Бойченко и председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«В хирургическом корпусе будет размещено 96 коек хирургического, ортопедотравматологического, детского реанимационного отделений. Также разместится анестезиологическое, эндоскопическое отделения, ургентная экспресс-лаборатория, рентгенологический кабинет. Кроме того, в больнице планируется ввести телемедицину, что позволит проведение консультаций специалистами III и IV уровней по вопросам лечения пациентов с хирургической патологией», – сообщили в Мариупольском горсовете.

По словам Павла Кириленко, данный проект планируется завершить в текущем году.